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15:38, 15 декабря 2023Россия

Путин заявил о попытках ВСУ дотянуться до Восточного полигона железной дороги

Путин: противник пытается дотянуться до Восточного полигона железной дороги

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются дотянуться до важнейший объектов Восточного полигона железнодорожной сети России. Об этом заявил президент Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава государства озвучил эту информацию во время IV Железнодорожного Съезда.

Ранее Путин заявил, что в зоне проведения спецоперации Вооруженные силы (ВС) России улучшают свои позиции практически на всей линии боевого соприкосновения. По его словам, анонсированное масштабное контрнаступление ВСУ не достигло никаких результатов ни на одном из участков фронта.

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