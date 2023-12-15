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06:00, 15 декабря 2023Бывший СССР

Полковник высказался о тактике российский военных под Работино

Военный эксперт Кнутов допустил переход ВС РФ к активной обороне под Работино
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Российские военные могут в ближайшее время перейти к активной обороне на ореховском направлении под Работино, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. О возможной стратегии на этом участке специальной военной операции (СВО) Кнутов рассказал «Ленте.ру».

«На ореховском, под Работино, направлении российская армия занимает опорные пункты. (...) Это очень важно по причине того, что в любом случае продвижение на более выгодные позиции с учетом начала зимы будет определять в дальнейшем организацию обороны либо активной обороны», — отметил специалист.

Вероятнее всего, речь будет все же идти об активной обороне, когда мы будем отражать атаки противника и двигаться вперед

Юрий Кнутоввоенный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке

Ранее Минобороны РФ сообщило, что штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России уничтожили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время штурма украинского опорного пункта у села Работино в Запорожской области, а двоих взяли в плен.

По данным ведомства, российские десантники зашли в лесопосадку, где находилось подразделения ВСУ, и огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами подавили сопротивление противника. В результате десантники смогли овладеть позициями ВСУ и закрепиться на них, а затем провели зачистку.

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      Кирилл Садовский
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