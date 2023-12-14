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04:40, 14 декабря 2023Россия

Штурмовики ВДВ уничтожили подразделение ВСУ у Работино

Штурмовики ВДВ уничтожили подразделение ВСУ у Работино, двух бойцов взяли в плен

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России уничтожили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время штурма украинского опорного пункта у села Работино в Запорожской области, а двоих взяли в плен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские десантники зашли в лесопосадку, где находилось подразделения ВСУ, и огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами подавили сопротивление противника.

В результате десантники смогли овладеть позициями ВСУ и закрепиться на них, а затем провели зачистку.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что ключевыми направлениями для ВСУ сегодня стали Купянск, Работино, Запорожье и Херсонская область. Именно в этих регионах сегодня ведутся самые ожесточенные бои. Тем не менее противостоять России здесь не получается, добавил он.

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      Марина Совина
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