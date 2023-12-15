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02:27, 15 декабря 2023Бывший СССР

ВСУ выпустили по Мариуполю три дальнобойные ракеты

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Мариуполю три дальнобойные ракеты

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Мариуполю три дальнобойные ракеты.

«После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. «Ленты.ру») по направлению: 0.25 — с северо-запада в направлении населенного пункта Мариуполь», — сказано в сообщении.

В СЦКК уточнили, что украинские солдаты выпустили три ракеты. Данных о повреждениях или жертвах нет.

Ранее киевский политолог Руслан Бортник признал необходимость Вооруженных сил Украины (ВСУ) отойти на новую линию обороны для того, чтобы не допустить развала фронта из-за нехватки боеприпасов.

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      Марина Совина
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