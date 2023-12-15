Раскрыт райдер Семена Слепакова

Комик Семен Слепаков потребовал 50 тысяч евро за 40 минут выступления в России

Комик и бард Семен Слепаков (внесен Минюстом в реестр иноагентов) ждет от заказчиков выступлений в России перелет бизнес-классом из Тель-Авива в Москву, личную охрану и удлиненную версию автомобиля представительского класса. Райдер артиста раскрыл Telegram-канал RT.

Кроме того, исполнителю важно, чтобы водитель автомобиля соблюдал тишину всю поездку. При этом в райдере отмечается, что за пределами СНГ предпочтительнее, чтобы он не был русскоговорящим. Проживать Слепаков согласен только в лучшей гостинице города, в номере люкс с кроватью размера кинг-сайз.

За 40 минут своего выступления комик требует 50 тысяч евро, отмечает канал.

Ранее сообщалось, что украинская певица Вера Брежнева подняла размер своего гонорара за корпоративы для россиян на 10 тысяч евро.