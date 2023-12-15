Раскрыты события перед взрывом в закарпатском сельсовете

«Страна.ua»: перед взрывом в сельсовете в Закарпатье спорили из-за бюджета

Перед взрывом в сельсовете села Крынки в Закарпатской области Украины произошел спор из-за бюджета на 2024 год. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале «Политика Страны».

Отмечается, что депутат сельского совета от партии «Слуга Народа» Сергей Батрин спорил с другими участниками заседания из-за бюджета на следующий год. Он настаивал, что депутатам следует сначала отчитаться за бюджет 2023 года и лишь после этого принимать его на следующий год.

В какой-то момент депутат вышел из помещения, позвав с собой еще одного участника обсуждений, который после этого не вернулся в помещение. По данным издания, Батрин вернулся в зал через 2 минуты 40 секунд, после чего взорвал несколько гранат.

Инцидент произошел 15 декабря во время заседания сельского совета села Крынки в Закарпатской области Украины. Мужчина зашел в помещение, где проходило заседание, после чего взорвал несколько гранат. В результате происшествия пострадали 26 человек, шесть из них в тяжелом состоянии, самого Батрина пытаются реанимировать медики.