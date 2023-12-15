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02:09, 15 декабря 2023Мир

Во Франции восхитились высказыванием Путина

Французский политик Филиппо назвал правильным описание Путина лидеров ЕС
СюжетПресс-конференция Путина:
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Charles Platiau / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина, который сравнил лидеров стран Евросоюза коллаборационистами. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Филиппо восхитился высказыванием Путина и назвал правильным его описание лидеров ЕС. Так, на большой пресс-конференции и прямой линии российский лидер отметил, что многие европейские политики стремятся выглядеть героически как французский генерал Шарль де Голль, однако ведут себя как маршал Филипп Петен, ставший во время Второй мировой войны «коллаборационистом и подчинился воле оккупантов».

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Депутат признал, что европейские лидеры утратили суверенитет и действуют против интересов собственных стран.

«Все верно! Нас возглавляют петены, предатели и коллаборационисты, которых нужно срочно устранить!» — заключил он.

14 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, Путин сравнил де Голля и Петена с современными лидерами ЕС.

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      Марина Совина
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