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12:51, 14 декабря 2023Мир

Путин сравнил де Голля и Петена с современными лидерами ЕС

Путин: многие лидеры Европы ведут себя как коллаборационист Петен
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

Практически все лидеры Европы внешне ведут себя как бывший лидер Франции генерал Шарль де Голль, а на практике действуют как маршал Филипп Петен, руководивший коллаборационистским французским государством в годы Второй мировой войны. Об этом президент заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция «Итогов года с Владимиром Путиным» доступна в Rutube-канале «России 1».

«Почти все европейские лидеры внешне ведут себя как герой де Голль, а на практике — как коллаборционист Петен», — отметил российский лидер.

Ранее Путин назвал США важной и нужной страной мира. Об этом президент заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией.

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      Максим Габриелян
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