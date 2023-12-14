Путин назвал США нужной страной

Путин: Россия считает, что США является важной и нужной страной мира

Российский лидер Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, назвал США важной и нужной страной мира. Трансляция «Итогов года с Владимиром Путиным» доступна в Rutube-канале «Россия 1».

«Мы с ними готовы выстраивать отношения. Мы считаем, что США важная, нужная страна мира. Но вот эта имперская, абсолютно имперская политика мешает им самим. Потому что в общественном сознании они должны вести себя как империя», — сказал он.

По словам президента, если американские элиты где-то договариваются или в чем-то уступают, то это воспринимается электоратом как провал или пробел, поэтому они вынуждены так себя вести.

Ранее Путин рассказал, что Вашингтон прилагает большие усилия для того, чтобы сдерживать и дестабилизировать своих конкурентов, поскольку США как мировая сверхдержава слабеют и теряют свои позиции.