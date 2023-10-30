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21:40, 30 октября 2023Россия

Путин отметил стремление США к дестабилизации конкурентов

Путин: США с помощью хаоса стремятся сдерживать и дестабилизировать конкурентов

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин рассказал, что США прилагают большие усилия для того, чтобы сдерживать и дестабилизировать своих конкурентов. Он отметил, что с этой целью они используют хаос, сообщает РИА Новости.

«США как мировая сверхдержава — все это видят, понимают даже по тенденциям в мировой экономике — слабеет, теряет свои позиции. Мир по-американски, с одним гегемоном разрушается, постепенно, но неуклонно уходит в прошлое», — заявил глава государства.

Однако, по его словам, Вашингтон не намерен мириться с таким положением дел и всеми силами стремится сохранить свое доминирование. Российский лидер отметил, что проще всего это сделать в условиях всеобщего хаоса, который США используют для того, чтобы сдерживать и дестабилизировать своих конкурентов.

Ранее Путин обратился с советом к тем, кто переживает за граждан Израиля. Он призвал этих людей расследовать работу ФБР, которое в настоящее время работает на Украине.

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      Марина Совина
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