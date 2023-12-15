Россиянам назвали идеальную закуску для водки

Хирург Александр Умнов призвал россиян закусывать водку борщом, яйцами и рисом

Хирург Александр Умнов призвал россиян закусывать водку нежирным борщом или кислыми щами, рисом и некоторыми другими доступными продуктами. Идеальную закуску для этого горячительного напитка врач назвал в комментарии для NEWS.ru.

Доктор Умнов заверил: нежирный борщ, рис, супы-пюре и яйца — идеальная закуска для водки. Он объяснил это тем, что они обволакивают стенки желудка, снижая риск повреждения слизистой. Врач добавил, что на роль закуски также подходит квашеная капуста, которая содержит много полезных для кишечной микрофлоры пробиотиков.

В заключение специалист напомнил, что алкоголь вызывает обезвоживание, поэтому при его употреблении необходимо больше пить. Лучшими напитками для застолья Умнов назвал узвар, морс или несладкий компот.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.