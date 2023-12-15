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18:44, 15 декабря 2023Среда обитания

Россиянам назвали способы избежать проблем при аренде жилья на Новый год

Юрист Русяев посоветовал сфотографировать квартиру перед арендой

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Россиянам, которые планируют снять квартиру или другой объект на новогодние праздники, рекомендуется заранее сфотографировать помещение. Такой способ избежать проблем назвал в разговоре с NEWS.ru юрист Илья Русяев.

Фотографии помогут избежать необоснованных обвинений в порче имущества, которые могут возникнуть со стороны арендодателя. При заселении и выезде из жилья рекомендуется подписать двусторонний акт приема-передачи помещения, что поможет избежать разногласий по поводу повреждения квартиры, которые могут быть нанесены при заселении или при выезде.

Также специалист посоветовал попросить владельца недвижимости предоставить как паспорт, так и свидетельство о собственности, а также выписку из ЕГРН. Кроме того, важно следить, чтобы кассовые чеки и другие документы расчетов с владельцем были в надлежащем виде.

Ранее сообщалось, что аренда жилья в Москве с начала года резко подорожала. Сильнее всего выросли цены на аренду трехкомнатных квартир — до 150 тысяч рублей в месяц (плюс 38 процентов). Студии и двухкомнатные квартиры подорожали на 23 процента, до 65 и 80 тысяч рублей соответственно. Однокомнатные квартиры выросли в цене до 55 тысяч рублей (на 22 процента).

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      Мария Черкасова
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