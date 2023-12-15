Россиянам назвали способы избежать проблем при аренде жилья на Новый год
Россиянам, которые планируют снять квартиру или другой объект на новогодние праздники, рекомендуется заранее сфотографировать помещение. Такой способ избежать проблем назвал в разговоре с NEWS.ru юрист Илья Русяев.
Фотографии помогут избежать необоснованных обвинений в порче имущества, которые могут возникнуть со стороны арендодателя. При заселении и выезде из жилья рекомендуется подписать двусторонний акт приема-передачи помещения, что поможет избежать разногласий по поводу повреждения квартиры, которые могут быть нанесены при заселении или при выезде.
Также специалист посоветовал попросить владельца недвижимости предоставить как паспорт, так и свидетельство о собственности, а также выписку из ЕГРН. Кроме того, важно следить, чтобы кассовые чеки и другие документы расчетов с владельцем были в надлежащем виде.
Ранее сообщалось, что аренда жилья в Москве с начала года резко подорожала. Сильнее всего выросли цены на аренду трехкомнатных квартир — до 150 тысяч рублей в месяц (плюс 38 процентов). Студии и двухкомнатные квартиры подорожали на 23 процента, до 65 и 80 тысяч рублей соответственно. Однокомнатные квартиры выросли в цене до 55 тысяч рублей (на 22 процента).