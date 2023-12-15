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19:04, 15 декабря 2023Силовые структуры

Россияне похитили машину с ее хозяйкой и некоторое время ездили по городу

В Ивановской области осудили мужчин за похищение машины вместе с ее хозяйкой

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ивановской области суд приговорил двух 26-летних мужчин к колонии строгого режима за похищение машины вместе с ее хозяйкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Осужденных признали виновными по статьям 162 («Разбой») и 126 («Похищение человека») УК РФ. Один из них проведет в колонии девять лет, а второй — 10 лет.

Утром 11 июня 2021 года фигуранты напали на сидящую в машине девушку. Они начали угрожать ей ножом, перетащили на заднее сиденье и забрали ее ценные вещи. После этого мужчины ездили по городу, не выпуская пострадавшую из салона. Через некоторое время их задержали.

Ранее в Орловской области полиция задержала троих мужчин, которые похитили 16-летнюю девушку и попытались увезти ее в Краснодарский край.

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