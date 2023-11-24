Трое россиян похитили девочку-подростка и попытались увезти ее в другой регион

В Орловской области полиция задержала троих мужчин, похитивших девочку-подростка

В Орловской области полиция задержала троих мужчин, которые похитили 16-летнюю девушку и попытались увезти ее в Краснодарский край. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, днем 21 ноября местные жители схватили подростка на улице села Заречье, затолкали на заднее сиденье автомобиля и уехали в неизвестном направлении. Полиция быстро вышла на их след.

Мужчин задержали на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Они направлялись в Краснодарский край. Один из задержанных ранее уже был судим за похищение человека. Теперь в отношении всех троих возбудили уголовное дело по статье 126 («Похищение человека») УК РФ. Девочку вернули домой.

Ранее в Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего и 49-летнего местных жителей, которые похитили жену одного из них.