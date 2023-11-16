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09:02, 16 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин вместе со знакомым похитил свою жену и изнасиловал ее

В Красноярском крае осудят мужчину, который похитил свою жену и изнасиловал ее

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего и 49-летнего местных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России по краю Юлия Арбузова.

Они проходят обвиняемыми по статье 126 («Похищение человека») УК РФ. Молодой мужчина также обвиняется в изнасиловании. Их дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 22 августа мужчины похитили с автовокзала села Шалинское жену 27-летнего обвиняемого. Они посадили ее в автомобиль и увезли в заброшенный дом в деревне Берлок, где удерживали в течение суток. Муж женщины, угрожая убийством, изнасиловал ее, а потом поехал вместе с пострадавшей к своим родственникам. Близкие, увидев на женщине следы побоев, доставили супругов в отдел полиции.

Арбузова уточнила, что на момент совершения преступления супруги официально не были разведены, однако фактически вместе давно не жили. Женщина проживала с тремя детьми в доме родителей, а мужчина жил в другом поселке.

Ранее в Подмосковье женщина с сообщником похитила бывшего мужа и требовали у него выкуп.

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      Варвара Митина
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