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18:19, 5 октября 2023Силовые структуры

Россиянка с сообщником похитила бывшего мужа ради вымогательства

Женщина с сообщником похитила в Подмосковье бывшего мужа ради вымогательства

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Московской области задержали 32-летнего мужчину и 35-летнюю женщину, обвиняемых в похищении человека из корыстных побуждений. Об этом в четверг, 5 октября, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в апреле 2023 года обвиняемые подстерегли бывшего мужа женщины возле овощной базы в Лыткарино, применяя физическую силу они усадили его в автомобиль, вывезли в неизвестное место и принялись требовать деньги. Они отобрали у похищенного телефон и перевели себе 49 тысяч рублей с его счета. Затем они потребовали перечислить им еще 350 тысяч рублей, пригрозив проблемами для здоровья и жизни в случае неисполнения их требований.

Потерпевший некоторое время размышлял над случившемся и как действовать дальше, но затем обратился все же в правоохранительные органы. В рамках оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны.

Был изъят автомобиль, в котором удерживали потерпевшего, проведены очные ставки. В ближайшее время задержанных ждет арест.

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    Владимир Седов
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