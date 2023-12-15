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14:38, 15 декабря 2023Россия

Россияне пожаловались на облюбовавших подъезды наркоманов

Жители Мурино Ленобласти пожаловались на облюбовавших подъезды наркоманов

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Жители Мурино Ленинградской области пожаловались дружинникам на наркоманов, которые облюбовали подъезды их домов, передает РЕН ТВ.

Россияне пояснили, что посетители в неадекватном состоянии выбивают двери, ломают лифты и крушат все, только чтобы найти дозу. Кроме того, хозяева квартир с помощью камер видеонаблюдения пытаются вычислить закладчиков запрещенных веществ.

Представители жилищной управляющей компании отказались помогать жителям Мурино в связи с ситуацией. В полиции также никаких действий по заявлениям граждан не предприняли.

В ноябре сообщалось, что в Курганской области 50 школьников привели на судебный процесс над сверстником-закладчиком для профилактики в рамках борьбы с наркоманией.

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      Анна Щербакова
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