Россияне пожаловались на облюбовавших подъезды наркоманов

Жители Мурино Ленобласти пожаловались на облюбовавших подъезды наркоманов

Жители Мурино Ленинградской области пожаловались дружинникам на наркоманов, которые облюбовали подъезды их домов, передает РЕН ТВ.

Россияне пояснили, что посетители в неадекватном состоянии выбивают двери, ломают лифты и крушат все, только чтобы найти дозу. Кроме того, хозяева квартир с помощью камер видеонаблюдения пытаются вычислить закладчиков запрещенных веществ.

Представители жилищной управляющей компании отказались помогать жителям Мурино в связи с ситуацией. В полиции также никаких действий по заявлениям граждан не предприняли.

В ноябре сообщалось, что в Курганской области 50 школьников привели на судебный процесс над сверстником-закладчиком для профилактики в рамках борьбы с наркоманией.