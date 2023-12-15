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17:53, 15 декабря 2023Среда обитания

Россияне решили заработать на снегопаде

В Центральной России стали массово предлагать услуги по уборке снега

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Россияне решили заработать на снегопаде — после прошедших в Центральной России обильных осадков граждане стали массово предлагать услуги по чистке дорог и крыш от снега на популярных сервисах для размещения объявлений. Внимание на это обратил корреспондент «Ленты.ру».

В среднем предлагающие свои услуги по уборке территорий от снега в Москве готовы работать за 300-500 рублей в час либо брать 2-3 тысячи за оказание одной услуги. Что касается чистки крыш, то там цена варьируется от 15 до 100 рублей за квадратный метр.

Помимо этого, наблюдается повышение спроса на специалистов по чистке территорий от снега трактором или снегоуборщиком. Размер оплаты за актуальные заказы в столичном регионе разнится: например, за уборку трактором участка площадью 200 квадратных метров в Новой Москве предлагают 18 тысяч рублей, в то же время за аналогичную работу на площади 300 «квадратов» в Раменском готовы заплатить лишь 1,2 тысячи рублей.

Ранее 15 декабря стало известно, что цены на такси в Москве взлетели вдвое из-за снегопада, вызванного циклоном «Ваня». В 9:30 утра стоимость заказа за маршрут длительностью 35-55 минут увеличилась на 700-1200 рублей, а время в пути — на 10-15 минут.

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      Полина Кислицына
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