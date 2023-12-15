Цены на такси в Москве взлетели из-за «Вани»

Цены на такси в Москве выросли вдвое после снегопада

Цены на такси в Москве взлетели вдвое из-за снегопада, вызванного циклоном «Ваня». Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

По причине непогоды образовался повышенный спрос на поездки, тогда как водителей на смену вышло меньше обычного — многие из них предпочли остаться дома. Помимо этого, скорость движения машин из-за затрудненного движения по дорогам столицы замедлилась, и поездки стали занимать больше времени. В результате этого средний чек за поездку утром в пятницу, 15 декабря, вырос в среднем в 1,5-2 раза.

По информации РИА Новости, в 9:30 утра стоимость заказа за маршрут длительностью 35-55 минут увеличилась с 700-900 рублей до 1,4-1,9 тысячи, а время в пути — на 10-15 минут.

Ранее стало известно, что под влиянием циклона «Ваня» высота сугробов в Москве побила рекорд почти 150-летней давности. Синоптики также сообщили, что всего в период с 21 часа четверга до 9 утра пятницы в городе должно выпасти до 17,4 миллиметра осадков, или около 30 процентов от месячной нормы.