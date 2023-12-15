Россияне стали экономить на сотовой связи

TelecomDaily: абоненты в России стали массово переходить на конвергентные тарифы

В 2023 году российские абоненты начали массово переходить на конвергентные тарифы, предлагающие оплаченные по единому счету услуги сотовой связи, интернета, телевидения и прочих услуг. О желании россиян сэкономить заявило агентство TelecomDaily, итоги исследования приводит газета «Известия».

На конец первого полугодия 2023-го конвергентными тарифами пользовались чуть более 20 процентов абонентов, а через полгода — уже более 30 процентов. Еще 41 процент думает о возможности их подключить, утверждают авторы исследования.

По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, абонентов привлекает возможность экономить на услугах связи. Сотовая связь и интернет вместе обходятся на 10-25 процентов дешевле — при ежегодном росте тарифов как минимум на 10 процентов такой возможностью сократить расходы пользуется все больше подписчиков, отмечает эксперт.

Минцифры в августе одобрил сотовым операторам возможность повышать тарифы выше уровня инфляции. Такое решение даст операторам средства для инвестиций в развитие сетей и новые технологии, указано в проекте стратегии развития отрасли связи России до 2035 года.

После вмешательства Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, сотовые операторы отменили плату за раздачу интернета с телефонов. «Мегафон» отменил плату с 23 октября, «Билайн» отменит до 1 декабря, а «Теле2» — 22 ноября для новых абонентов. МТС сообщил о скорой отмене платы за раздачу интернет-трафика со смартфонов на другие устройства в ноябре.