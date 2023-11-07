МТС сообщил об отмене платы за раздачу интернета

МТС отменит плату за раздачу интернет-трафика со смартфонов на другие устройства

Российский мобильный оператор МТС сообщил о скорой отмене платы за раздачу интернет-трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами интернета. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ТАСС.

Предполагаемую дату вступления изменений в силу в МТС не назвали. Представитель оператора уточнил, что технические особенности реализации раздачи требуют некоторого времени для изменения учета трафика.

Ранее «Мегафон» отменил плату с 23 октября, «Билайн» отменит до 1 декабря, а «Теле2» — 22 ноября для новых абонентов. Поводом для таких решений стало соответствующее требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Проект стратегии развития отрасли связи России до 2035 года, который представлен Минцифры в августе, предусматривает повышение тарифов выше уровня инфляции. Такое решение даст операторам средства для инвестиций в развитие сетей и новые технологии.