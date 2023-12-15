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07:44, 15 декабря 2023Россия

Россиянка загорелась при попытке сделать самогон и попала в реанимацию

В Урене женщина загорелась при попытке сделать самогон и попала в ренимацию

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В городе Урень Нижегородской области женщина вместе с мужем решила сделать самогон — она загорелась и попала в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По его данным, супруги не уследили за самогоном, из-за чего банка с алкоголем переполнилась и жидкость попала в горящий газ. Когда 59-летняя женщина попыталась закрыть его — поскользнулась, после чего на ней загорелась одежда.

Муж россиянки потушил ее без вызова пожарных. Женщину доставили в реанимацию, где диагностировали 80 процентов ожогов тела. Ее супруг от госпитализации отказался.

Ранее пенсионер решил сварить самогон и устроил взрыв в квартире жилого дома на улице Шушенская на северо-востоке Москвы. 72-летнего виновника происшествия доставили в больницу с ожогами первой, второй, третьей степени на 50 процентах тела, в том числе головы, лица, шеи и туловища.

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      Анастасия Шейкина
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