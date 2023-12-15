Штурмовики бригады «Ветераны»: оперштаб ВСУ в промзоне Авдеевки бежал 24 ноября

Переломный день боев за промзону Авдеевки наступил 24 ноября, когда оперативный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированный неподалеку, бежал, оставив своих военных. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказали бойцы российской отдельной штурмовой бригады «Ветераны», которая входит в состав Добровольческого штурмового корпуса (ДШК).

Речь идет об укрепленном оборонительном районе украинских войск, расположенном к юго-востоку от города. Российские силы установили над ним полный контроль к концу ноября.

Как пояснил штурмовик бригады с позывным Русский, еще в первый день штурма его подразделение сумело занять невысокое офисное здание, где хорошо укрепился противник.

И так точка за точкой, пока не сбежал [украинский] оперативный штаб. Они подожгли здание и убежали. Оставшиеся позиции были подавлены за несколько дней Русский штурмовик бригады «Ветераны»

Его сослуживец, штурмовик с позывным Чех, добавил, что украинские войска сумели выстроить в промзоне систему подземных коммуникаций, которые приходилось занимать, несмотря на серьезное сопротивление.

Они боялись открытого боя, предпочитали атаковать нас дронами. Но, когда заканчивались патроны, сразу поднимали руки. Говорили: "Мы просто мобилизованные, нас поймали на улицах". Мотивация была откровенно слабой Чех штурмовик бригады «Ветераны»

Ранее офицер бригады «Север V» с позывным Чибиль рассказал о двух главных качествах бойцов штурмовой пехоты, позволяющих занимать неприятельские укрепления под плотным огнем. По его словам, действовать с инициативой в условиях контактного боя способен далеко не каждый солдат.