Российский офицер назвал два качества хорошего штурмовика
Дерзость и наглость по отношению к противнику являются двумя главными качествами бойца штурмовой пехоты, позволяющие ему побеждать в условиях опасного контактного боя. Об этом рассказал «Ленте.ру» командир одного из штурмовых отрядов бригады «Север V», которая входит в состав Добровольческого штурмового корпуса (ДШК), с позывным Чибиль.
По его словам, обученный и мотивированный штурмовик является «костяком» любой наступательной операции. Не каждый человек, как утверждает военный, осмелится «запрыгивать в окопы» под плотным огнем неприятеля и действовать с инициативой.
«Парни у нас хорошие, дерзкие, безусловно! Если ты не будешь таким наглым, ничего не получится», — заверил Чибиль.
Он добавил, что в штурмовых группах перед наступлением командиры всегда оценивают способности того или иного бойца, заранее распределяя роли, исходя из их способностей и личных качеств.
«За счет этого мы и движемся вперед», — подчеркнул офицер.
Ранее российские военнослужащие обнаружили в поселке Берховка, расположенном к северу от Артемовска, десятки тел украинских солдат, которые командование не пожелало эвакуировать и бросило в поле.