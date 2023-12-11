Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:25, 11 декабря 2023Бывший СССР

Российский офицер назвал два качества хорошего штурмовика

Командир отряда из «Север V» Чибиль: дерзость является главным штурмовика

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Дерзость и наглость по отношению к противнику являются двумя главными качествами бойца штурмовой пехоты, позволяющие ему побеждать в условиях опасного контактного боя. Об этом рассказал «Ленте.ру» командир одного из штурмовых отрядов бригады «Север V», которая входит в состав Добровольческого штурмового корпуса (ДШК), с позывным Чибиль.

По его словам, обученный и мотивированный штурмовик является «костяком» любой наступательной операции. Не каждый человек, как утверждает военный, осмелится «запрыгивать в окопы» под плотным огнем неприятеля и действовать с инициативой.

«Парни у нас хорошие, дерзкие, безусловно! Если ты не будешь таким наглым, ничего не получится», — заверил Чибиль.

Он добавил, что в штурмовых группах перед наступлением командиры всегда оценивают способности того или иного бойца, заранее распределяя роли, исходя из их способностей и личных качеств.

«За счет этого мы и движемся вперед», — подчеркнул офицер.

Ранее российские военнослужащие обнаружили в поселке Берховка, расположенном к северу от Артемовска, десятки тел украинских солдат, которые командование не пожелало эвакуировать и бросило в поле.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Российские штурмовики показали кадры боя за трассу на Часов Яр

      Ольга Серябкина прошлась по улице в нижнем белье

      Уставшая женщина приняла симптомы инфаркта за грипп

      Российский полицейский украл 70 тысяч рублей у задержанного им мигранта

      Дом в российском городе заволокло паром из прорвавшейся трубы

      Легенда советского хоккея объяснил безголевую серию Овечкина

      Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» задержали за покушение на участкового

      Россиянам назвали способ продать заблокированные иностранные активы

      ВМФ России получит десять фрегатов проекта 22350 с «Цирконами»

      Собчак высказалась о необходимости сплетен

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости