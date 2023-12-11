Российский офицер назвал два качества хорошего штурмовика

Командир отряда из «Север V» Чибиль: дерзость является главным штурмовика

Дерзость и наглость по отношению к противнику являются двумя главными качествами бойца штурмовой пехоты, позволяющие ему побеждать в условиях опасного контактного боя. Об этом рассказал «Ленте.ру» командир одного из штурмовых отрядов бригады «Север V», которая входит в состав Добровольческого штурмового корпуса (ДШК), с позывным Чибиль.

По его словам, обученный и мотивированный штурмовик является «костяком» любой наступательной операции. Не каждый человек, как утверждает военный, осмелится «запрыгивать в окопы» под плотным огнем неприятеля и действовать с инициативой.

«Парни у нас хорошие, дерзкие, безусловно! Если ты не будешь таким наглым, ничего не получится», — заверил Чибиль.

Он добавил, что в штурмовых группах перед наступлением командиры всегда оценивают способности того или иного бойца, заранее распределяя роли, исходя из их способностей и личных качеств.

«За счет этого мы и движемся вперед», — подчеркнул офицер.

Ранее российские военнослужащие обнаружили в поселке Берховка, расположенном к северу от Артемовска, десятки тел украинских солдат, которые командование не пожелало эвакуировать и бросило в поле.