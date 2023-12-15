Крупного наркоторговца поймали с женой советника президента Республики Сербской

Арестован один из самых разыскиваемых преступников Европы Младен Самардзия

В Боснии и Герцеговине поймали одного из самых разыскиваемых преступников Европы — крупного боснийского наркоторговца Младена Самардзию. Об этом сообщает Vice News.

На вилле, где был арестован Самардзия, нашли четыре пистолета, более 150 тысяч евро (14,6 миллиона рублей), килограмм кокаина и Тияну Тегелтию — жену советника президента боснийского региона Республика Сербская. «Это было неожиданно», — заявил представитель боснийских правоохранительных органов, комментировавший арест.

Муж Тияны Тегелтии — бывший председатель судебного и прокурорского совета Боснии и Герцеговины и советник президента Республики Сербской Милорада Додика. Они планировали развестись и живут по отдельности, однако остается неизвестным, оформлен ли развод официально.

Самардзия считался правой рукой Йована Вукотича — лидера черногорского наркокартеля «Шкаляри», расстрелянного в Стамбуле год назад. Его подозревают в организации европейских каналов распространения кокаина и героина.

Соединенные Штаты выразили озабоченность настолько тесными связями между опасным преступником и руководством Республики Сербской. «Организованная преступность и деятельность кокаиновых картелей в Боснии и на западе Балканского региона давно вызывает беспокойство, — заявил представитель США. — Арест одного из лидеров "Шкаляри" при контакте с приближенными Додика ничуть не способствует уменьшению этого беспокойства».

Ранее сообщалось, что итальянский мафиози Раффаэле Империале, возглавлявший один из крупнейших наркокартелей, хочет подарить Италии личный остров. Таким образом он пытается добиться сокращения тюремного срока, который ему грозит.