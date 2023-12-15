Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
04:15, 15 декабря 2023Забота о себе

Сексолог объяснила повышение интереса к сексу во время каникул

Фото: Nomad_Soul / Shutterstock / Fotodom

Повышение либидо во время новогодних праздников можно объяснить тревожностью, рассказала сексолог Марла Рене Стюарт. О растущем во время каникул интересе к сексу она поговорила с изданием Scary Mommy.

Стюарт отметила, что ментальная нагрузка в праздники возрастает. «Очень много связанных с праздниками стресса и тревожности, и сексуальная разрядка может в этом помочь. Кроме того, в это время у людей разыгрывается фантазия: они фантазируют о сказочных персонажах, например, Санта-Клаусе», — объяснила она.

Кроме того, добавила Стюарт, в это время люди чаще занимаются быстрым сексом. «Вы готовы к сексу в любую минуту, часто потому, что кругом члены семьи, и времени катастрофически не хватает из-за дел», — считает сексолог. Она также попросила не забывать, что в праздники многие встречают бывших возлюбленных.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022

Ранее блогерша по имени Кейтлин попросила не дарить женщинам три вида подарков на Новый год и Рождество. Прежде всего, по ее мнению, женщинам не нужно дарить кружки с мотивационными надписями из супермаркета и дешевые свечи.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Солнце зафиксирована сильнейшая за шесть лет вспышка. Чем она грозит людям?

      Ранний прием пищи снизил риск болезней сердца и инсультов

      Российские военные уничтожили блиндаж ВСУ с помощью дронов

      Сексолог объяснила повышение интереса к сексу во время каникул

      Работавший на канале Соловьева блогер оценил возможность уехать из России

      Названа главная особенность РСЗО «Торнадо-Г» на поле боя

      Американский инвестор раскритиковал новые санкции США против России

      Мать Маска обвинила Байдена в попытках помешать Илону

      Аршавин похвастался своим талантом

      ВСУ выпустили по Мариуполю три дальнобойные ракеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости