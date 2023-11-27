Блогерша попросила не дарить женщинам на Новый год три вида подарков
Блогерша по имени Кейтлин попросила не дарить женщинам три вида подарков на Новый год и Рождество. На ее ролик в социальной сети TikTok обратило внимание издание The Sun.
Прежде всего, рассказала Кейтлин, женщинам не нужно дарить кружки с мотивационными надписями из супермаркета и дешевые свечи. Кроме того, подарками она не считает кухонные аксессуары. «Если она сама вас об этих подарках не просила, не надо. Любые бытовые товары — от кухонной утвари до пылесосов — это не подарки, а необходимые дома вещи, которые нужно покупать из семейного бюджета», — поделилась размышлениями она.
Не все подписчики согласились с блогершей относительно пункта с кухонными принадлежностями. «Подавайте мне всю ерунду для кухонь», «Говорите за себя, я специально попросила у мужа розовые сковороду и ножи от Пэрис Хилтон», «А я люблю свечи, люблю кофейные кружки и обожаю новые предметы для кухни», — написали они в комментариях.
Ранее диетолог Наталья Круглова перечислила продукты, которыми можно запасаться к новогоднему столу в ноябре. Специалистка уточнила, что в первую очередь к продуктам, которые можно долго хранить, относятся любые консервы: рыбные, мясные, овощные и фруктовые.