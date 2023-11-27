Блогерша попросила не дарить женщинам на Новый год три вида подарков

Блогерша Кейтлин попросила не дарить женщинам кухонную утварь на Новый год

Блогерша по имени Кейтлин попросила не дарить женщинам три вида подарков на Новый год и Рождество. На ее ролик в социальной сети TikTok обратило внимание издание The Sun.

Прежде всего, рассказала Кейтлин, женщинам не нужно дарить кружки с мотивационными надписями из супермаркета и дешевые свечи. Кроме того, подарками она не считает кухонные аксессуары. «Если она сама вас об этих подарках не просила, не надо. Любые бытовые товары — от кухонной утвари до пылесосов — это не подарки, а необходимые дома вещи, которые нужно покупать из семейного бюджета», — поделилась размышлениями она.

Не все подписчики согласились с блогершей относительно пункта с кухонными принадлежностями. «Подавайте мне всю ерунду для кухонь», «Говорите за себя, я специально попросила у мужа розовые сковороду и ножи от Пэрис Хилтон», «А я люблю свечи, люблю кофейные кружки и обожаю новые предметы для кухни», — написали они в комментариях.

Ранее диетолог Наталья Круглова перечислила продукты, которыми можно запасаться к новогоднему столу в ноябре. Специалистка уточнила, что в первую очередь к продуктам, которые можно долго хранить, относятся любые консервы: рыбные, мясные, овощные и фруктовые.