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19:20, 27 ноября 2023Забота о себе

Блогерша попросила не дарить женщинам на Новый год три вида подарков

Блогерша Кейтлин попросила не дарить женщинам кухонную утварь на Новый год

Фото: Kira auf der Heide / Unsplash

Блогерша по имени Кейтлин попросила не дарить женщинам три вида подарков на Новый год и Рождество. На ее ролик в социальной сети TikTok обратило внимание издание The Sun.

Прежде всего, рассказала Кейтлин, женщинам не нужно дарить кружки с мотивационными надписями из супермаркета и дешевые свечи. Кроме того, подарками она не считает кухонные аксессуары. «Если она сама вас об этих подарках не просила, не надо. Любые бытовые товары — от кухонной утвари до пылесосов — это не подарки, а необходимые дома вещи, которые нужно покупать из семейного бюджета», — поделилась размышлениями она.

Не все подписчики согласились с блогершей относительно пункта с кухонными принадлежностями. «Подавайте мне всю ерунду для кухонь», «Говорите за себя, я специально попросила у мужа розовые сковороду и ножи от Пэрис Хилтон», «А я люблю свечи, люблю кофейные кружки и обожаю новые предметы для кухни», — написали они в комментариях.

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      Александра Лисица
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