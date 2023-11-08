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17:35, 8 ноября 2023Забота о себе

Россиянам назвали подходящие для покупки в ноябре продукты для новогоднего стола

Диетолог: в ноябре можно покупать консервы, соки и икру для новогоднего стола

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Некоторые продукты для новогоднего стола можно покупать уже в ноябре, рассказала диетолог Наталья Круглова. Их она перечислила в беседе с NEWS.ru.

Круглова уточнила, что в первую очередь к продуктам, которые можно долго хранить, относятся любые консервы: рыбные, мясные, овощные и фруктовые. «Красная, черная икра. Шоколад. Можно уже купить мясо или рыбу, если хранить в условиях глубокой заморозки, два-три месяца они точно могут храниться», — рассказала она.

Кроме того, продуктами, подходящими для длительного хранения, Круглова назвала фруктовые соки, алкоголь, некоторые виды сыра, замороженные фрукты и овощи.

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      Александра Лисица
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