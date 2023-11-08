Россиянам назвали подходящие для покупки в ноябре продукты для новогоднего стола

Диетолог: в ноябре можно покупать консервы, соки и икру для новогоднего стола

Некоторые продукты для новогоднего стола можно покупать уже в ноябре, рассказала диетолог Наталья Круглова. Их она перечислила в беседе с NEWS.ru.

Круглова уточнила, что в первую очередь к продуктам, которые можно долго хранить, относятся любые консервы: рыбные, мясные, овощные и фруктовые. «Красная, черная икра. Шоколад. Можно уже купить мясо или рыбу, если хранить в условиях глубокой заморозки, два-три месяца они точно могут храниться», — рассказала она.

Кроме того, продуктами, подходящими для длительного хранения, Круглова назвала фруктовые соки, алкоголь, некоторые виды сыра, замороженные фрукты и овощи.

Ранее диетолог Татьяна Солнцева назвала полезное печенье для ежедневного рациона. Тем, кто любит печенье, уточнила она, следует выбирать варианты с полезными ингредиентами: цельнозерновой мукой, орехами и сухофруктами и темным шоколадом.