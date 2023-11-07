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17:25, 7 ноября 2023Забота о себе

Названо полезное печенье для ежедневного рациона

Фото: Shreyak Singh / Unsplash

Диетолог Татьяна Солнцева рассказала, что в состав печенья обычно входят вредные для здоровья жиры и сахар, но существуют и более полезные варианты этой выпечки. В комментарии для aif.ru специалистка назвала полезное печенье для ежедневного рациона.

Солнцева предупредила, что белая мука и сахар, которые, как правило, есть в составе печенья, не идут на пользу организму. Однако, признала она, зачастую отказаться от этого продукта сложно. К тому же стаканом молока с печеньем можно поднять себе настроение, добавила диетолог.

Тем, кто любит печенье, следует выбирать варианты с более полезными ингредиентами: цельнозерновой мукой (клетчатка, минералы, витамины), орехами и сухофруктами (клетчатка, минералы, антиоксиданты), темным шоколадом (антиоксиданты)

Татьяна Солнцевадиетолог
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Многие, по словам диетолога, имеют привычку намазывать печенье сливочным маслом. Этот продукт необходимо включать в ежедневный рацион, но в меру, объяснила Солнцева. «Одно-два печенья с маслом (лучше в первой половине дня) вреда не принесут. Тем более если у вас есть физические нагрузки, а рацион разнообразный и сбалансированный. Десяток такого печенья за раз, конечно, перебор», — подвела итог эксперт. Она также отметила, что печенье лучше делать дома, а не покупать в магазине.

Ранее диетолог Мелисса Митри перечислила продукты, вызывающие туман в голове. Она объяснила, что проблемы с концентрацией и энергией могут вызвать сладости и жирная пища.

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      Алиса Дмитриева
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