Сенатор отреагировал на дебош своего помощника в Петербурге

Член Совфеда Митин заявил, что уволил устроившего дебош в Петербурге помощника

Начало событий в новости Устроивший драку на улице петербуржец угрожал полицейским связями с Путиным

Иван Вольский больше не является помощником члена Совета Федерации Сергея Митина. О увольнении помощника сам Митин рассказал изданию «Фонтанка».

Как стало известно ранее, Вольский устроил драку в Санкт-Петербурге, а после ругался с полицейскими и хвастался тем, что лично знаком с президентом России Владимиром Путиным.

Как заявил Митин, после случившегося он не может продолжать работать с Вольским. «С сегодняшнего дня этот человек больше не является моим помощником. Считаю подобное поведение абсолютно недопустимым. Соблюдать законы и общественный порядок в нашей стране обязаны все, без исключения», — отреагировал на дебош своего сотрудника сенатор.

Ранее сообщалось, что в отношении нарушителя составили административный протокол о мелком хулиганстве.