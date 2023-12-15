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16:28, 15 декабря 2023Россия

Сенатор отреагировал на дебош своего помощника в Петербурге

Член Совфеда Митин заявил, что уволил устроившего дебош в Петербурге помощника
Начало событий в новости Устроивший драку на улице петербуржец угрожал полицейским связями с Путиным
Сергей Митин

Сергей Митин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Иван Вольский больше не является помощником члена Совета Федерации Сергея Митина. О увольнении помощника сам Митин рассказал изданию «Фонтанка».

Как стало известно ранее, Вольский устроил драку в Санкт-Петербурге, а после ругался с полицейскими и хвастался тем, что лично знаком с президентом России Владимиром Путиным.

Как заявил Митин, после случившегося он не может продолжать работать с Вольским. «С сегодняшнего дня этот человек больше не является моим помощником. Считаю подобное поведение абсолютно недопустимым. Соблюдать законы и общественный порядок в нашей стране обязаны все, без исключения», — отреагировал на дебош своего сотрудника сенатор.

Ранее сообщалось, что в отношении нарушителя составили административный протокол о мелком хулиганстве.

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      Марк Леонов
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