Устроивший драку на улице петербуржец угрожал полицейским связями с Путиным
Помощник сенатора, устроивший драку на Миллионной улице в Санкт-Петербурге, после задержания угрожал сотрудникам полиции связями с президентом России Владимиром Путиным. Об этом стало известно «Фонтанке».
По данным издания, четверо горожан повздорили на улице, конфликт быстро перерос в выяснение отношений на кулаках.
Полиция помирила их в дежурной части, однако помощник сенатора в российском регионе не унимался.
Мужчине не понравилось, что один из оперативников не ценит его статус. Тогда он объявил, что лично знаком с Путиным и экс-губернатором Новгородской области, сенатором Совета Федерации от своего региона Сергеем Митиным. После этих слов нарушитель посоветовал полицейскому не быть с ним таким дерзким.
Как утверждает «Фонтанка», задержанным оказался Иван Вольский, который является помощником Митина.
В отношении нарушителя составили административный протокол о мелком хулиганстве.
Ранее сообщалось, что в Дагестане глава населенного пункта Терекли-Мектеб Вазир Аблезов выпил и подрался с полицейским.