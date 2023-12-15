Устроивший драку на улице петербуржец угрожал полицейским связями с Путиным

Устроивший драку на улице помощник сенатора угрожал полиции связями с Путиным

Помощник сенатора, устроивший драку на Миллионной улице в Санкт-Петербурге, после задержания угрожал сотрудникам полиции связями с президентом России Владимиром Путиным. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, четверо горожан повздорили на улице, конфликт быстро перерос в выяснение отношений на кулаках.

Полиция помирила их в дежурной части, однако помощник сенатора в российском регионе не унимался.

Мужчине не понравилось, что один из оперативников не ценит его статус. Тогда он объявил, что лично знаком с Путиным и экс-губернатором Новгородской области, сенатором Совета Федерации от своего региона Сергеем Митиным. После этих слов нарушитель посоветовал полицейскому не быть с ним таким дерзким.

Как утверждает «Фонтанка», задержанным оказался Иван Вольский, который является помощником Митина.

В отношении нарушителя составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Дагестане глава населенного пункта Терекли-Мектеб Вазир Аблезов выпил и подрался с полицейским.