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13:48, 23 ноября 2023Россия

В Дагестане пьяный глава села подрался с полицейским

Пьяный глава дагестанского села Терекли-Мектеб Аблезов подрался с полицейским

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Дагестане глава населенного пункта Терекли-Мектеб Вазир Аблезов выпил и подрался с полицейским. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По его данным, чиновник отдыхал и выпивал алкоголь. Когда мужчина в состоянии алкогольного опьянения встретил сотрудника правоохранительных органов, начался конфликт, который впоследствии перерос в драку. О его причинах информации не приводится.

Чиновник и полицейский во время драки упали, из-за чего правоохранитель ударился головой. Его осмотрели медики и госпитализировали. Главу села задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Башкирии замдиректора транспортного управления подрался со студентом, который не пропустил на своем авто его джип Toyota Land Cruiser.

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      Анастасия Шейкина
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