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13:11, 15 декабря 2023Путешествия

Северная Корея решила развивать туризм с одним российским регионом

Губернатор Кожемяко: Северная Корея решила развивать туризм с Приморьем

Фото: KCNA / Reuters

Северная Корея разработала предложения по сотрудничеству для российских туроператоров, решив развивать туризм с одним регионом страны. Речь идет о Приморье, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Олега Кожемяко.

По его словам, в Северной Корее много есть красивых мест, есть пляжный отдых, лыжный курорт, исторические достопримечательности. Кожемяко подчеркнул, что регион готов организовать железнодорожный, воздушный и морской транспорт для туристов, желающих попасть в азиатскую страну.

«По авиасообщению — нужен набор людей, стоимость билета, доставка в аэропорт, стоимость. И мы в этот проект включимся без проблем», — заключил губернатор.

Ранее российский тревел-блогер и путешественник побывал в Северной Корее и раскрыл способ попасть в страну и вернуться оттуда невредимым. По словам россиянина, оказалось, что отправиться в КНДР не сложнее, чем съездить по приобретенной у турагента путевке в Турцию или Египет.

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      Зарина Дзагоева
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