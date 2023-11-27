Россиянин раскрыл способ попасть в Северную Корею и вернуться оттуда невредимым

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Северной Корее и раскрыл способ попасть в страну и вернуться оттуда невредимым. Своим опытом мужчина поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам россиянина, оказалось, что отправиться в КНДР не сложнее, чем съездить по приобретенной у турагента путевке в Турцию или Египет. «Возможно, для кого-то это покажется преувеличением, но в реальности власти Северной Кореи ждут у себя туристов и прямо пропагандируют туризм в свою страну для иностранцев», — добавил он.

При этом автор публикации отметил, что в этом вопросе есть один очень важный нюанс: в КНДР нельзя приехать самостоятельно, только в составе организованной группы. Для этого необходимо приобрести тур в одном из аккредитованных местными властями агентств.

«Таких агентств немного (в России только два — NKorean и Koreanconsult) и даже если тур продает какая-то сторонняя организация, то она лишь перепродает его, ведь ей самой оформить разрешение на въезд и визы не получится», — пояснил он.

Путешественник рассказал, что его виза была готова через три дня после подачи документов. Сама путевка обходится от 65 до 110 тысяч рублей за пять дней. Ее цена варьируется в зависимости от выбранной программы и продолжительности поездки.

«В стоимость тура входило следующее: перелет Владивосток — Пхеньян — Владивосток, размещение в четырехзвездочном отеле, питание в ресторанах, все экскурсии, трансферы, и виза», — сообщил он.

Блогер подчеркнул, что вернуться из КНДР целым и невредимым — не сложнее, чем попасть в страну. «Если не пытаться самостоятельно погулять по городу, выйти из отеля вопреки запрету, не буянить, не рвать на глазах у всех символику, не осквернять памятники вождей и не орать на весь номер все, что думаешь о товарище Киме, то никому ничего не будет», — резюмировал он.

Ранее в ноябре этот же российский путешественник раскрыл причину отказа девушек в КНДР от знакомства с иностранцами. Россиянин отметил, что кореянки не рискнули бы пойти на свидание с туристами, поскольку это чревато как минимум статьей за шпионаж.