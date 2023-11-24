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05:30, 24 ноября 2023Путешествия

Россиянин раскрыл причину отказа девушек в КНДР от знакомства с иностранцами

Фото: Carl Court / Getty Images

Российский путешественник и тревел-блогер побывал в Северной Корее и раскрыл причину отказа местных девушек от знакомства с иностранцами. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что в КНДР нет не только приложений для знакомств, но и соцсетей. «И даже если бы и были, то телефоны туристов попросту не работают в роуминге, купить местную симку невозможно, да она и не запустится в "недружественных" смартфонах», — пояснил он.

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Более того, россиянин отметил, что кореянки не рискнули бы пойти на свидание с иностранцами, поскольку это чревато как минимум статьей за шпионаж. При этом блогер подчеркнул, что девушки в КНДР выглядят довольно симпатично.

«Разумеется, с поправкой на "обстоятельства", — добавил он. — Я имею в виду, что в городах они будут более-менее прилично и аккуратно одеты, чаще всего с прической. А вот в сельской глубинке вся красота будет попросту скрыта мешковатой грубой одеждой и отсутствием минимальных усилий подчеркнуть природную красоту».

Ранее в октябре этот же тревел-блогер и путешественник развеял популярный миф о Северной Корее. Как отметил путешественник, считается, что в КНДР почти нет нормальных автомобилей, а вместо них по улицам ездят чуть ли не одни грузовики на дровах.

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      Фариза Бацазова
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