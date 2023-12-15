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08:00, 15 декабря 2023Из жизни

Пара занялась сексом на балконе в двух минутах от школы

Кадр: Daily Mail

Жителей нового района возмутили арендаторы, которые занялись сексом на балконе. Об этом сообщает FOX26.

В Хьюстоне, штат Техас, пара, посуточно снимавшая дом в новом жилом комплексе, занялась сексом на балконе на глазах у соседей. Инцидент вызвал волну возмущения со стороны жильцов. Обратившиеся в полицию и к журналистам люди особо подчеркнули, что в окрестных домах живут семьи с маленькими детьми, а в двух минутах от здания находится школа.

Владельцы кондоминиумов, рыночная стоимость которых оценивается примерно в 500 тысяч долларов, рассказали представителям СМИ, что посуточная сдача некоторых домов на платформе Airbnb превратила их район в притон. По их словам, по выходным они нередко сталкиваются с полуобнаженными людьми, бродящими по округе, с драками, криками и сильным запахом марихуаны. Кроме того, арендаторы устраивают секс-вечеринки и употребляют наркотики. По словам соседей, они неоднократно обращались в полицию, но кондоминиумы продолжают сдаваться.

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Сутки в «элитном» жилье при этом стоят 486 долларов. Внутри, согласно описанию, есть десять спальных мест. «В каждой спальне шелковое постельное белье, удобные одеяла и мягкие подушки, которые создадут ощущение, будто вы спите на облаках», — гласит объявление о сдаче. Отдельно подчеркивается, что вечеринки в доме устраивать нельзя.

Ранее сообщалось, что в Австралии неизвестная пара занялась сексом на глазах у десятков прохожих. Они решили предаться страсти у панорамного окна, выходящего на людную улицу.

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      Антонина Черташ
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