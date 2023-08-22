Пара занялась сексом на глазах у посетителей кафе и десятков прохожих

Daily Mail: неизвестная пара занялась сексом на глазах у прохожих в Австралии

В Австралии неизвестная пара занялась сексом на глазах у десятков прохожих. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Сидней, штат Новый Южный Уэльс. Посетители кафе на одной из оживленных улиц заметили, что на последнем этаже многоквартирного дома через дорогу что-то происходит. Присмотревшись, они поняли, что у панорамного окна занимаются сексом полностью обнаженные мужчина и женщина. При этом улица была заполнена машинами и прохожими.

Дом, в котором парочка придавалась утехам, расположен через дорогу от одного из самых популярных пабов района. Пришедшие пообедать люди засняли происходящее на камеры мобильных телефонов.

Ранее сообщалось, что в британском городе Бирмингем неизвестная пара занялась сексом в салоне автобуса на глазах у десятков свидетелей. Любовников заметили прохожие на оживленной улице днем.