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07:00, 22 августа 2023Из жизни

Пара занялась сексом на глазах у посетителей кафе и десятков прохожих

Daily Mail: неизвестная пара занялась сексом на глазах у прохожих в Австралии

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

В Австралии неизвестная пара занялась сексом на глазах у десятков прохожих. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Сидней, штат Новый Южный Уэльс. Посетители кафе на одной из оживленных улиц заметили, что на последнем этаже многоквартирного дома через дорогу что-то происходит. Присмотревшись, они поняли, что у панорамного окна занимаются сексом полностью обнаженные мужчина и женщина. При этом улица была заполнена машинами и прохожими.

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Дом, в котором парочка придавалась утехам, расположен через дорогу от одного из самых популярных пабов района. Пришедшие пообедать люди засняли происходящее на камеры мобильных телефонов.

Ранее сообщалось, что в британском городе Бирмингем неизвестная пара занялась сексом в салоне автобуса на глазах у десятков свидетелей. Любовников заметили прохожие на оживленной улице днем.

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    Никита Савин
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