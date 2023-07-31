Пара занялась сексом в автобусе на глазах у десятков пассажиров и прохожих

LancsLive: неизвестные любовники занялись сексом в автобусе на глазах у прохожих

В британском городе Бирмингем неизвестная пара занялась сексом в салоне автобуса на глазах у десятков свидетелей. Об этом сообщает LancsLive.

Предающихся плотским утехам любовников заметили прохожие. Двухэтажный автобус, в котором находилась пара, проезжал по оживленной улице возле крупного торгово-развлекательного центра Northfield. Изумленные очевидцы успели заснять, как женщина «извивалась и подпрыгивала» на коленях мужчины на последнем ряду кресел. При этом всего в паре метров от них сидели другие пассажиры.

Запись инцидента быстро разошлась по социальным сетям. Некоторые пользователи принялись шутить над любовниками. «Там на борту написано: "Живой опыт"», — написал один из комментаторов, снабдив пост серией эмоджи. «Представьте, что они только встретились, и она забеременеет… Потом ребенку можно будет рассказать волшебную романтическую историю… Историю зачатия в автобусе, который едет мимо ТЦ Northfield средь бела дня», — принялся фантазировать другой пользователь.

Некоторым было не до сарказма. «Представьте, что на борту могли быть дети или пожилые люди. Просто отвратное поведение», — написал один из возмущенных комментаторов. «Это мерзко. Это неправильно. Найдите себе комнату», — заявил другой.

Ранее сообщалось, что пара занялась сексом на популярном туристическом курорте в Гондурасе на глазах у отдыхающих. Любовники попали на видео, которое было снято несколькими туристами.