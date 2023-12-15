Симптомы сильного похмелья у девушки оказались признаками рака

В Новой Зеландии девушка пожаловалась на похмелье и узнала, что больна раком

В Новой Зеландии жительница города Окленд начала страдать от сильного похмелья и получила тяжелый диагноз. Об этом сообщает New York Post.

В апреле 2022 года на тот момент 19-летняя модель Поппи Бегли заметила, что у нее возникают странные симптомы после вечеринок, во время которых она употребляет алкоголь. У девушки появлялись болячки в носу и сыпь на лице, а также рвота. «Если я пила алкоголь, то уже после двух напитков чувствовала себя гораздо более пьяной, чем большинство сверстников. А после трех-четырех напитков мне становилось очень плохо», — вспоминает она.

Бегли рассказала, что в связи со странной реакцией ее организма на алкоголь ее трижды госпитализировали после вечеринок. Врачи предполагали, что у девушки может быть тромбоз глубоких вен — патологическое состояние, характеризующиеся образованием тромбов в глубоких венах. Бегли назначили лечение, однако ее состояние не улучшалось. В декабре 2022 года у нее появилась боль в шее. Обеспокоенная девушка обратилась за медицинской помощью и после обследований узнала, что у нее шестисантиметровая опухоль в груди и третья стадия лимфомы Ходжкина — одной из разновидностей рака крови.

Девушка призналась, что была рада, когда ей наконец поставили верный диагноз. При этом Бегли было сложно смириться с тем, что в результате назначенного ей курса химиотерапии она потеряет волосы, ресницы и брови. Девушка проходила лечение четыре месяца, один из которых провела в больнице после того, как у нее случилась тяжелая и редкая реакции на переливание крови. Из-за этого она мучилась от невыносимой боли в костях и принимала большое количество обезболивающих, что нарушило нормальную работу желудка и кишечника. Вес Бегли снизился до 35 килограммов, и она была вынуждена питаться через гастростомическую трубку. «Это был единственный раз, когда я по-настоящему боялась за свою жизнь», — говорит она.

Несмотря на опасения, благодаря лечению девушка вышла в ремиссию и вернулась к прежней жизни. Она заявила, что раньше воспринимала многие вещи как должное, а теперь радуется даже мелочам.

Ранее сообщалось, что женщина из Великобритании пожаловалась на неизвестную болезнь, которая заставляет ее кожу покрываться корками. Пять лет назад она проснулась утром с сыпью на лице, и с этого момента «все пошло под откос».

