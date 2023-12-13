Женщина пожаловалась на «аллергию на себя»

Daily Mirror: британка рассказала об аллергии на собственный смех и слезы

Женщина из Великобритании пожаловалась на неизвестную болезнь, которая заставляет ее кожу покрываться корками. Об этом пишет Daily Mirror.

20-летняя Бет Цангаридес из Кента поделилась с журналистами симптомами странной болезни, из-за которой врачи называют ее «медицинской загадкой». Тело британки негативно реагирует почти на все. Даже слезы или смех вызывают у нее ощущение, будто ее «сжигают заживо». Из-за «аллергии на себя», как шутливо называют ее болезнь домашние, собственные эмоциональные реакции или пряные запахи могут спровоцировать у Цангаридес анафилактический шок, а также язвы и ожоги на коже.

Проблемы со здоровьем начались у девушки в 15 лет. Пять лет назад она проснулась утром с сыпью на лице, и с этого момента «все пошло под откос». «Мой кишечник, почки — все просто перестало работать. Все, что я делаю, так или иначе влияет на мою кожу или мое тело. Смеюсь ли я слишком много, плачу или испытываю эмоции, моя кожа может начать гореть», — рассказала Цангаридес журналистам. Девушка также страдает от проблем с передвижением, обмороков и припадков, из-за которых она не может работать, поэтому родные постоянно ухаживают за ней. Кроме того, Цингаридес соблюдает очень строгую диету, потому что почти любая еда вызывает у нее аллергическую реакцию.

В 18 лет британке диагностировали синдром постуральной ортостатической тахикардии (ПОТ), и сейчас она проходит обследование, чтобы понять причины проблем с кожей. ПОТ — это состояние, которое вызывает аномальное увеличение частоты сердечных сокращений при переходе из сидячего или лежачего положения в вертикальное. По данным британской Национальной службы здравоохранения, общие симптомы включают головокружение, обмороки, учащенное сердцебиение и боль в груди.

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