Назван размер безобидной для здоровья порции оливье и селедки под шубой

Диетолог Соломатина: новогодние салаты с майонезом можно есть в минимальной дозе

Новогодние салаты можно есть в минимальной дозе — чисто символически, заявила диетолог Елена Соломатина. В беседе с RT специалистка назвала размер безобидной для здоровья порции оливье и селедки под шубой и рассказала, от чего он зависит.

Соломатина обратила внимание россиян, что размер порции новогодних салатов индивидуален для каждого человека и зависит от многих условий, прежде всего от наличия хронических заболеваний, возраста и веса. Однако даже относительно здоровых людей диетолог призвала употреблять любимые новогодние блюда в минимальном количестве.

«Если на столе много блюд, то салаты с майонезом нужно есть по паре ложек, — объяснила Соломатина. — Если же кроме салата оливье и селедки под шубой нет ничего с майонезом, тогда можно съесть и побольше».

Для того, чтобы сделать новогодние салаты полезнее, Соломатина предложила заправлять их не майонезом, а сметаной или йогуртом. Также она рекомендовала заменить колбасу в оливье на отварное мясо.

Ранее диетолог Алексей Кабанов рассказал о пользе майонеза — с яйцами и без них. Он отметил, что этот популярный соус богат большим количеством витаминов, но майонезные салаты важно употреблять в пищу в ограниченном количестве, чтобы не навредить здоровью.