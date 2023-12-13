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19:33, 13 декабря 2023Забота о себе

Россиянам рассказали о пользе домашнего майонеза без яиц

Диетолог Кабанов: майонез без яиц в салатах менее опасен при переедании

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

Любой качественный натуральный майонез, в том числе приготовленный без яиц, полезен для организма, за исключением ситуаций, когда человек съедает слишком много майонезных салатов, рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов. В беседе с «Лентой.ру» заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» рассказал россиянам, какую именно пользу популярный соус приносит здоровью.

Майонез, вопреки расхожему мнению, безопасен для здоровья, отметил Кабанов. Его всегда делают на растительном масле, богатом ненасыщенными жирами. Домашний майонез позволяет организму получить необходимое количество жиров, полезных прежде всего для работы мозга. При этом растительные жиры не вредят сердечно-сосудистой системе, добавил специалист.

В классическом майонезе присутствуют желтки, но в небольших количествах. Их наличие позволяет ощутить привычный вкус, а нанести вред они могут только при серьезном переедании майонеза. Более того, желтки полезны для организма, так как содержат большое количество витаминов и микроэлементов

Алексей Кабановдиетолог

По словам Кабанова, вред от холестерина из желтков сильно преувеличен, конечно, при условии, что человек не злоупотребляем этим продуктом. В идеале в неделю допустимо употреблять два-три яйца, отметил он.

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Собеседник «Ленты.ру» напоследок добавил, что майонез без яиц менее опасен при его переедании. Обычно это происходит в новогодние праздники, когда россияне готовят большое количество майонезных салатов, подытожил диетолог.

Ранее Алексей Кабанов и эндокринолог Зухра Палова назвали главную причину эпидемии ожирения. По их мнению, стремительный набор веса провоцируют сладкие газированные напитки.

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      Вера Владзиевская
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