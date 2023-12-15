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13:10, 15 декабря 2023Путешествия

Стало известно время первого рейса в аэропорт Краснодара

РИА Новости: технический рейс в аэропорт Краснодара запланировали на 13:00

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Технический рейс из Минеральных Вод в Краснодар запланировали на 13:00. Время выполнения рейса указано на онлайн-табло авиакомпании «Азимут».

Стало известно, что посадка самолета ожидается в 14:15, а обратный рейс — в 15:15. Возвращение первого рейса из Краснодара в Минеральные Воды запланировано на 16:30.

Кроме того, по данным РИА Новости, в пятницу, 15 декабря, в воздушной гавани Краснодара организуют комплексные тесты для проверки готовности служб к открытию. Они будут включать в себя тренировочные регистрации на рейсы, в роли пассажиров выступят сотрудники аэропорта и студенты.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Краснодара откроется международный терминал. Уточняется, что в первую очередь самолеты начнут летать в Турцию, Узбекистан и Армению.

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      Алина Черненко
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