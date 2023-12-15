Работавший на канале Соловьева блогер оценил возможность уехать из России

Блогер Стас Васильев заявил, что не собирается покидать Россию

Российский блогер Стас Васильев, который ранее работал на канале «Соловьев LIVE», оценил возможность уехать из России. Об эмиграции он высказался в интервью актеру Вячеславу Манучарову. Запись их беседы доступна на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Васильев заявил, что не собирается покидать Россию. «Я люблю свою страну. (...) Смысл мне уезжать? Я побывал в Европе, мне, честно говоря, там вообще не нравится», — объяснил блогер.

О том, что Васильев прекратил сотрудничество с «Соловьев LIVE», стало известно 13 ноября. По словам блогера, он покинул канал, чтобы уделять больше времени своим документальным проектам. Также он сообщил, что остался в хороших отношениях с главой канала, журналистом Владимиром Соловьевым.

Васильев начал работать на «Соловьев LIVE» в марте. Блогер вел авторскую программу «Стас LIVE», в которой комментировал актуальные события общественно-политического характера и обсуждал их с гостями.