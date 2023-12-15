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04:15, 15 декабря 2023Интернет и СМИ

Работавший на канале Соловьева блогер оценил возможность уехать из России

Блогер Стас Васильев заявил, что не собирается покидать Россию

Кадр: «Эмпатия Манучи» / YouTube

Российский блогер Стас Васильев, который ранее работал на канале «Соловьев LIVE», оценил возможность уехать из России. Об эмиграции он высказался в интервью актеру Вячеславу Манучарову. Запись их беседы доступна на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Васильев заявил, что не собирается покидать Россию. «Я люблю свою страну. (...) Смысл мне уезжать? Я побывал в Европе, мне, честно говоря, там вообще не нравится», — объяснил блогер.

О том, что Васильев прекратил сотрудничество с «Соловьев LIVE», стало известно 13 ноября. По словам блогера, он покинул канал, чтобы уделять больше времени своим документальным проектам. Также он сообщил, что остался в хороших отношениях с главой канала, журналистом Владимиром Соловьевым.

Васильев начал работать на «Соловьев LIVE» в марте. Блогер вел авторскую программу «Стас LIVE», в которой комментировал актуальные события общественно-политического характера и обсуждал их с гостями.

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      Олег Давыдов
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