Студент из Самары стал фигурантом дела из-за комментария в поддержку Треповой

Против студента из Самары возбудили дело за комментарий в поддержку Треповой

На 19-летнего студента из Самары возбудили дело за поддержку Дарьи Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Юноша в июле прокомментировал в Telegram пост, где рассказывалось об обвинении Треповой. Экспертно-криминалистический центр изучил слова студента и решил, что они оправдывают терроризм. Тогда было возбуждено дело по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Теперь молодому человеку грозит до семи лет колонии.

2 апреля 2023 года Трепова по указанию организаторов, находящихся на Украине, вручила военному корреспонденту Владлену Татарскому (Максиму Фомину) в кафе Петербурга статуэтку со взрывным устройством. В результате военкор не выжил после полученных травм. Тогда же пострадали еще 52 человека, находившихся в заведении.

По данным СКР, теракт готовился долгое время на Украине гражданами, несогласными с проведением специальной военной операции России. Преступление было совершено с целью устрашения россиян и дискредитации органов власти.