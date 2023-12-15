Накрывший Россию циклон «Ваня» показали из космоса

«Роскосмос» показал спутниковый снимок накрывшего Россию циклона «Ваня»

Государственная корпорация «Роскосмос» показала спутниковые фотографии циклона «Ваня», обрушившегося на центральную часть России. Снимок опубликован в Telegram компании.

В пресс-службе сообщили, что циклон несет рекордный снегопад в Центральную Россию. «Сегодня непогода обрушилась на Московскую область — отмечается, что это самый снежный день за последние 60 лет. Порывы ветра в Москве достигают 17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Из-за пришедшего в Москву циклона «Ваня» высота сугробов в столице к утру 15 декабря на метеостанции МГУ составила 49 сантиметров при норме для этого дня в 15 сантиметров. Таким образом оказался побит рекорд 1919 года — тогда снежный покров вырос до 32 сантиметров.