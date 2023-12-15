Турист попал в ДТП в Таиланде, был выдворен из больницы и не выжил

The Pattaya News: туристу отказали в лечении в больнице Таиланда после ДТП

Тайваньский турист попал в ДТП в Таиланде и не выжил, потому что ему отказали в лечении в частной клинике. Подробностями истории поделилось издание The Pattaya News.

Инцидент произошел в Бангкоке 12 декабря. Известно, что путешественника сбил автомобиль, после чего он потерял создание. На место вызвали спасателей, которые оказали иностранцу первую помощь и доставили его в ближайшую больницу.

Однако турист был выдворен из клиники, которая оказалась частной. Там объяснили это проблемой с оплатой услуг и посоветовали отправить пострадавшего в другое учреждение, которое находилось в десяти километрах. В итоге иностранец не пережил транспортировку.

О произошедшем узнал министр здравоохранения Таиланда Чолнан Шрикаев. Он поручил расследовать дело и проверить частную больницу на нарушение правовых норм и профессиональных медицинских стандартов.

Ранее ирландский турист заразился лихорадкой денге в последний день отпуска в Таиланде и попал в больницу в тяжелом состоянии. Оказалось, его укусил комара-переносчик вируса по дороге в аэропорт. При этом страховка не покрыла расходы на лечение, так как закончилась в тот же день.