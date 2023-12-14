Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:46, 14 декабря 2023Путешествия

Турист заразился лихорадкой денге в последний день отпуска в Таиланде

Фото: Unsplash

Ирландский турист заразился лихорадкой денге в последний день отпуска в Таиланде и попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщили его родные в соцсетях, организовав сбор средств на его лечение, сообщает The Independent.

Уточняется, что 36-летний Джеймс Берк провел в Таиланде несколько недель. Он почувствовал себя плохо, когда ехал в такси в аэропорт Бангкока. Оказалось, что по пути в авиагавань его укусил редкий вид комара, который является переносчиком вируса. Мужчину немедленно доставили в местную больницу.

Несколько дней родственники не могли с ним связаться, пока через отель не вышли на его врачей. Оказалось, что все это время Берк лежал в палате дезориентированный и «с отсутствующим взглядом». Турист подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, у него острая почечная недостаточность, пневмония, кровоизлияние в мозг и серьезное повреждение нервов.

«Мы не знаем, станет ли он когда-нибудь снова прежним. У нас нет возможности даже поехать к нему, потому что на больницу ушли все сбережения», — рассказала сестра путешественника.

По ее словам, каждый день пребывания Джеймса в тайской больнице обходится семье в 2,7 тысячи евро (265 тысяч рублей). Туристическая страховка не покрыла расходы на лечение, так как закончилась в тот же день, когда Берк заразился.

Ранее крайне заразную лихорадку денге заподозрили у пассажира рейса российской авиакомпании из Шри-Ланки. Мужчина почувствовал недомогание во время полета из Коломбо в Москву. Экипаж воздушного судна сообщил диспетчерам о больном пассажире за четыре часа до посадки.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Это сбой в работе правительства» Путин извинился за рост цен на курицу и разъяснил, как обстоят дела с яйцами

      Украина установила «зубы дракона» на границе с Россией и Белоруссией

      Путин оценил оснащение российских бронемашин «Лесочком»

      Киркоров послал журналистку после вопроса о пластике лица

      Стилист Лисовец оценил назначение Гоши Рубчинского главным дизайнером в Yeezy

      Дания анонсировала новый пакет военной помощи ВСУ

      Президент МОК прокомментировал допуск россиян на Олимпийские игры-2024

      Путин назвал визит Си Цзиньпина в Россию толчком в развитии отношений стран

      Раскрыта стоимость флагманов Samsung

      Россиянин предстал перед судом за расправу над медиком из-за стука в дверь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости