Ирландский турист заразился лихорадкой денге в последний день отпуска в Таиланде и попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщили его родные в соцсетях, организовав сбор средств на его лечение, сообщает The Independent.

Уточняется, что 36-летний Джеймс Берк провел в Таиланде несколько недель. Он почувствовал себя плохо, когда ехал в такси в аэропорт Бангкока. Оказалось, что по пути в авиагавань его укусил редкий вид комара, который является переносчиком вируса. Мужчину немедленно доставили в местную больницу.

Несколько дней родственники не могли с ним связаться, пока через отель не вышли на его врачей. Оказалось, что все это время Берк лежал в палате дезориентированный и «с отсутствующим взглядом». Турист подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, у него острая почечная недостаточность, пневмония, кровоизлияние в мозг и серьезное повреждение нервов.

«Мы не знаем, станет ли он когда-нибудь снова прежним. У нас нет возможности даже поехать к нему, потому что на больницу ушли все сбережения», — рассказала сестра путешественника.

По ее словам, каждый день пребывания Джеймса в тайской больнице обходится семье в 2,7 тысячи евро (265 тысяч рублей). Туристическая страховка не покрыла расходы на лечение, так как закончилась в тот же день, когда Берк заразился.

Ранее крайне заразную лихорадку денге заподозрили у пассажира рейса российской авиакомпании из Шри-Ланки. Мужчина почувствовал недомогание во время полета из Коломбо в Москву. Экипаж воздушного судна сообщил диспетчерам о больном пассажире за четыре часа до посадки.