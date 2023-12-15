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09:43, 15 декабря 2023Путешествия

У аэропорта Новосибирска отсудили сотни тысяч рублей за неубранный снег

Mash: у аэропорта Новосибирска отсудили 630 тысяч рублей за неубранный снег

У новосибирского аэропорта Толмачево отсудили сотни тысяч рублей из-за неубранного снега, который повредил припаркованные автомобили. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Siberia.

По данным источника, предметом спора стало соседнее здание, которое у авиагавани арендовала «Почта России». Уточняется, что за содержанием постройки должна была следить администрация Толмачево, однако снег на крыше долго не убирали. В результате накопившаяся масса обрушилась на припаркованные рядом машины сотрудников почты.

В сети также появилась запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, что инцидент произошел в начале 2023 года. Известно, что из-за снега на четырех автомобилях остались вмятины. Сначала аэропорт не признавал вину, но после разбирательств суд встал на сторону «Почты России» и обязал авиагавань выплатить 630 тысяч рублей.

Ранее в московском аэропорту Домодедово двух сотрудников полиции заподозрили в краже десяти миллионов рублей из багажа пассажира. Было возбуждено дело по статье 158 («Кража в особо крупном размере») УК РФ.

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      Мария Борисова
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