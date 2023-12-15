В аэропорту полицейских заподозрили в краже десяти миллионов из багажа пассажира

В Домодедово полицейских заподозрили в краже 10 млн рублей из багажа пассажира

В аэропорту Домодедово двух сотрудников полиции заподозрили в краже десяти миллионов рублей из багажа пассажира. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, 25 ноября из Москвы в Бишкек улетали двое мужчин. В их чемодане лежало 80 миллионов рублей. Таможенники проверили багаж и не допустили его к полету, отправив в комнату невостребованного багажа. Там полицейские запломбировали его, но, когда хозяин через три дня пришел забрать чемодан, заметил, что десяти миллионов не хватает.

Было возбуждено дело по статье 158 («Кража в особо крупном размере»). Выяснили, что бирку не вскрывали, а значит сотрудники МВД последние имели доступ к содержимому. Их уже отстранили от службы.